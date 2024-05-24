Подростки из Техаса выиграли 50 тыс. долларов за свое устройство для фильтрации микропластика

«Если бы мы смогли доработать его — может быть, использовать более профессиональное оборудование, может быть, обратиться в лабораторию, а не проводить испытания у себя дома, — мы могли бы действительно улучшить наше устройство и подготовить его к крупномасштабному производству», — рассказал Хуанг.