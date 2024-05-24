Подростки из Техаса выиграли 50 тыс. долларов за свое устройство для фильтрации микропластика

Семнадцатилетние Виктория Оу и Джастин Хуанг из Техаса изобрели устройство, которое способно справиться с микропластиком. Об этом сообщает Business Insider.
Свое изобретение подростки представили на Международной научной и инженерной ярмарке Regeneron (ISEF) в Лос-Анджелесе. Там они заняли первое место в номинации «Науки о Земле и окружающей среде», а также выиграли приз в размере 50 тыс. долларов от Gordon E.Moore Award for Positive Outcomes for Future Generations.
Устройство подростков представляет собой длинную трубку с двумя станциями электрических преобразователей, которые используют ультразвук в качестве двухступенчатого фильтра. Когда вода проходит через устройство, ультразвуковые волны создают давление, которое выталкивает микропластик назад, позволяя воде продолжать движение.
В настоящее время их ультразвуковая техника находится на самой ранней стадии. Однако, несмотря на это, подростки надеются, что однажды она сможет отфильтровывать пластик в воде, в том числе в промышленных зонах и сточных водах.
«Если бы мы смогли доработать его — может быть, использовать более профессиональное оборудование, может быть, обратиться в лабораторию, а не проводить испытания у себя дома, — мы могли бы действительно улучшить наше устройство и подготовить его к крупномасштабному производству», — рассказал Хуанг.
Сегодня микроскопические частицы пластика можно обнаружить в самых глубоких частях океана, на вершине Эвереста, а также во всем, начиная от пыли в доме и заканчивая пищей и водой.