Подростки из Техаса выиграли 50 тыс. долларов за свое устройство для фильтрации микропластика

Сегодня в 15:02
Фото: Naja Bertolt Jensen/Unsplash

Семнадцатилетние Виктория Оу и Джастин Хуанг из Техаса изобрели устройство, которое способно справиться с микропластиком. Об этом сообщает Business Insider.

Свое изобретение подростки представили на Международной научной и инженерной ярмарке Regeneron (ISEF) в Лос-Анджелесе. Там они заняли первое место в номинации «Науки о Земле и окружающей среде», а также выиграли приз в размере 50 тыс. долларов от Gordon E.Moore Award for Positive Outcomes for Future Generations.

Устройство подростков представляет собой длинную трубку с двумя станциями электрических преобразователей, которые используют ультразвук в качестве двухступенчатого фильтра. Когда вода проходит через устройство, ультразвуковые волны создают давление, которое выталкивает микропластик назад, позволяя воде продолжать движение.

В настоящее время их ультразвуковая техника находится на самой ранней стадии. Однако, несмотря на это, подростки надеются, что однажды она сможет отфильтровывать пластик в воде, в том числе в промышленных зонах и сточных водах.

«Если бы мы смогли доработать его — может быть, использовать более профессиональное оборудование, может быть, обратиться в лабораторию, а не проводить испытания у себя дома, — мы могли бы действительно улучшить наше устройство и подготовить его к крупномасштабному производству», — рассказал Хуанг.

Сегодня микроскопические частицы пластика можно обнаружить в самых глубоких частях океана, на вершине Эвереста, а также во всем, начиная от пыли в доме и заканчивая пищей и водой.

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