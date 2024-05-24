Стартовали съемки сериала «Разочарованные» о женской дружбе в большом городе

Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Марс Медиа» приступили к съемкам драмеди-проекта «Разочарованные». Сериал получит 8 эпизодов по 25 минут, а его премьера запланирована на 2025 год.
Сериал расскажет историю непохожих друг на друга девушек, чья случайная встреча переросла в крепкую дружбу. Раскрепощенная и решительная журналистка Вера больше не верит мужчинам из‑за измен бывшего. Скромная финансистка Надежда робко надеется на счастье в личной жизни со своим будущим женихом. Стильная и экстравагантная Любовь страдает от недостатка мужского внимания и готова наброситься на первого встречного. Девушкам предстоит заново найти свое место в жизни и не потеряться на пути из беспечной молодости в духовную зрелость.
«Говорящие имена главных героинь — Вера, Надежда и Любовь — как три могучих кита, на которых держится жизнь в большом городе. Только в нашей истории всё с точностью до наоборот», — отмечают авторы «Разочарованных».
Главные роли в сериале сыграли Елизавета Шакира, Эрика Булатая и Софья Гершевич. К ним присоединятся Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни и другие актеры. Кроме того, создатели обещают камео Леонида Агутина, который также написал саундтрек для будущей премьеры.
Режиссер проекта Денис Виленкин обещает показать зрителям Москву в новом свете: «Меня всегда интересовал жанр драмеди и городские романтические истории, рассказанные в сериальной форме. Не хочется раскрывать карт, но однозначно хочется отметить, что таких героинь и такой Москвы зрители еще не видели».