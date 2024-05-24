Стартовали съемки сериала «Разочарованные» о женской дружбе в большом городе

Сериал расскажет историю непохожих друг на друга девушек, чья случайная встреча переросла в крепкую дружбу. Раскрепощенная и решительная журналистка Вера больше не верит мужчинам из‑за измен бывшего. Скромная финансистка Надежда робко надеется на счастье в личной жизни со своим будущим женихом. Стильная и экстравагантная Любовь страдает от недостатка мужского внимания и готова наброситься на первого встречного. Девушкам предстоит заново найти свое место в жизни и не потеряться на пути из беспечной молодости в духовную зрелость.