Посмотрите эксклюзивный отрывок из сериала «На автомате» со Славой Копейкиным

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок из комедийного сериала «На автомате». Его премьера состоится 5 июня на «Кинопоиске».
В отрывке из сериала главный герой Рома Кашин, оказываясь на сцене в провинциальном ДК, начинает читать стихи собственного сочинения, подражая манере любимого поэта Иосифа Бродского.
«У тебя нос горячий, как у больного пса./Руки шероховаты/От привычки терять перчатки/И людей./Волосы редей./На голове — так совсем вата», — читает он.
По сюжету сериала братья-подростки Рома и Женя, скучающие от однообразной жизни, решают заработать легких денег через продажу автоматов в даркнете. При этом главная мечта Ромы — оставить след в истории.
Тема поэзии играет главную важную роль в сериале. Рома не только пишет и читает стихи, но и постоянно ведет внутренний диалог, в котором второй стороной становится Бродский.
Главные роли исполнили актеры Слава Копейкин («Слово пацана») и Денис Косиков («Оффлайн»). Также в сериале сыграли Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов и другие.
Сценарий написали Юрий Воробьев и Наталья Ляпина, а стихи — Анна Озар. Режиссером выступил Борис Акопов.