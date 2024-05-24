В США мать оштрафовали на 88 тыс. долларов за то, что ее дети нелегально собрали моллюсков

«Перед самым отъездом я открыла его и увидела сумму. Это сделало меня очень грустной и подавленной, и это в некотором роде испортило нашу поездку», — говорит Расс. По ее словам, этот опыт преподал ей и детям урок о правилах поведения в дикой природе.