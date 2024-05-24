В США мать оштрафовали на 88 тыс. долларов за то, что ее дети нелегально собрали моллюсков

Многодетную мать Шарлотту Расс из Калифорнии оштрафовали на 88 993 доллара после того, как ее дети по ошибки собрали на пляже моллюсков, думая, что это ракушки. Об этом сообщает New York Post.
Женщина ездила с семьей в Писмо-Бич, известный как мировая столица моллюсков. Там ее дети собрали 72 моллюска на пляже.
Это заметили сотрудники Департамента рыбной ловли и дикой природы, которые сказали женщине, что дети делали это без лицензии, и выписали штраф.
«Перед самым отъездом я открыла его и увидела сумму. Это сделало меня очень грустной и подавленной, и это в некотором роде испортило нашу поездку», — говорит Расс. По ее словам, этот опыт преподал ей и детям урок о правилах поведения в дикой природе.
«Теперь они знают, что на пляже нельзя ничего трогать», — добавила мать. Через некоторое время ей удалось выиграть дело, и сумма штрафа была снижена до 500 долларов. После этого Расс сделала татуировку моллюска на руке, чтобы помнить о случившемся.