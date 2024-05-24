На Бейонсе подали в суд за плагиат в песне «Break My Soul»

Сегодня в 10:33
Фото: @beyonce

Бейонсе обвинили в нарушении авторских прав в песне «Break My Soul», ставшей хитом № 1 в США. Об этом сообщает The Guardian.

В своей песне певица использовала сэмплы из трека «Explode» 2014 года исполнительницы из Нового Орлеана Big Freedia. В иске группа Da Showstoppaz утверждает, что Big Freedia незаконно использовала фрагмент из их трека «Release a Wiggle», вышедшего в 2002 году.

«Ответчики использовали слова, мелодию и музыкальную аранжировку истцов из их работ, защищенных авторским правом… Любой разумный человек, слушающий „Release a Wiggle“ и „Explode“, придет к выводу, что эти песни в значительной степени похожи», — говорится в документе.

Участники Da Showstoppaz требуют добавить группу в титры песен «Explode» и «Break My Soul», а также отчисления от будущих доходов от песен и возместить ущерб.

«В то время как Бейонсе <…> и другие получили множество наград и существенную прибыль <…> Da Showstoppaz не получили ничего — ни признания, ни упоминания, ни какого‑либо вознаграждения», — говорится в иске.

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