Ридли Скотт работает над новым сериалом по «Чужому»

Создатель оригинального «Чужого» и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт поработает над еще одним сериалом о ксеноморфах, утверждает голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.
Подробности проекта пока неизвестны, однако, по словам журналиста, Скотт должен занять в проекте режиссерское кресло, а сюжет сериала не будет связан с предстоящим фильмом «Чужой: Ромул», который появится на экранах в августе 2024-го.
Последний фильм по вселенной «Чужого», постановщиком которого выступил Скотт, стал «Чужой: Завет», вышедший в 2017 году. Картина была встречена смешанными отзывами — на Rotten Tomatoes лента набрала 66% одобрительных отзывов на основе 334 рецензий со средним рейтингом 6,3/10, а Metacritic дал оценку в 65 баллов из 100 по результатам 52 рецензий