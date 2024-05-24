Ридли Скотт работает над новым сериалом по «Чужому»

Последний фильм по вселенной «Чужого», постановщиком которого выступил Скотт, стал «Чужой: Завет», вышедший в 2017 году. Картина была встречена смешанными отзывами — на Rotten Tomatoes лента набрала 66% одобрительных отзывов на основе 334 рецензий со средним рейтингом 6,3/10, а Metacritic дал оценку в 65 баллов из 100 по результатам 52 рецензий