«Второй лучший Крис»: Крис Хемсворт получил звезду на Аллее Славы

«Я думал, что это „Аллея славы“! И когда мы это сделали [оставили отпечатки рук], я подумал: „Отлично, теперь у меня будет звезда“. И кто‑то сказал мне: „Нет, это не то“. Я согласился, как будто бы полностью понимая, что происходит. Через некоторое время у меня возник такой вопрос: „Так, а где же звезда?“» — сказал актер.