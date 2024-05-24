«Второй лучший Крис»: Крис Хемсворт получил звезду на Аллее Славы

Крис Хемсворт получил свою звезду на Голливудской аллее славы. На церемонию открытия пришли его коллеги Роберт Дауни младший, Аня Тейлор-Джой, режиссер «Фуриосы» Джордж Миллер, супруга Эльза Патаки с детьми и родители.
Дауни устроил Хемсворту прожарку от команды «Мстителей». Он попросил своих коллег описать актера в трех словах.
«Джереми Реннер назвал его „абсурдно раздражающе удивительным“. Марк Руффало — „другом с работы“. Скарлетт Йоханссон — „чувствительной главной леди“. А Крис Эванс — „вторым лучшим Крисом“», — сказал Дауни.
После этого он назвал свои три слова: «Получатель голливудской звезды». Затем оба актера обнялись, и Хемсворт поблагодарил его.
В интервью Variety Хемсворт признался, что думал, что уже получил именную звезду в 2019 году. Тогда актерский состав «Мстителей: Финал» оставлял отпечатки своих рук на цементе у кинотеатра TCL Chinese.
«Я думал, что это „Аллея славы“! И когда мы это сделали [оставили отпечатки рук], я подумал: „Отлично, теперь у меня будет звезда“. И кто‑то сказал мне: „Нет, это не то“. Я согласился, как будто бы полностью понимая, что происходит. Через некоторое время у меня возник такой вопрос: „Так, а где же звезда?“» — сказал актер.