Папа Римский причислил миллениала Карло Акутиса к лику святых

Карло Акутис из Лондона, умерший от лейкемии в возрасте 15 лет, стал первым миллениалом, причисленным к лику святых католической церкви. Об этом сообщает The Guardian.
Подросток был компьютерным вундеркиндом, который до своей смерти помогал распространять римско-католическое учение в интернете. 23 мая Папа Франциск одобрил его канонизацию.
Акутис также помогал одноклассникам, чьи родители переживали развод, защищал сверстников-инвалидов, когда над ними издевались, и относил еду и спальные мешки бездомным в Милане.
Он умер 12 октября 2006 года в Италии. Утверждается, что перед смертью Акутис сказал своим родителям: «Я счастлив умереть, потому что не потратил ни одной минуты своей жизни на вещи, которые бы не угодили Богу».
В католицизме люди могут молиться умершим людям, которые, по их мнению, находятся на небесах, и просить их обратиться к Богу от их имени, чтобы, например, человек выздоровел после болезни или травмы.
Если после этого человек неожиданно выздоравливает, это может быть классифицировано Ватиканом как чудо. Если умершему человеку приписываются два чуда, одобренные Папой, то он получает право на причисление к лику святых.
Первое чудо Акутису приписали, когда 7-летний мальчик из Бразилии выздоровел от редкого заболевания поджелудочной железы после контакта с одной из футболок ребенка. Второе предполагаемое чудо произошло, когда 21-летняя Валерия Вальверде перенесла экстренную краниотомию и оказалась на грани между жизнью и смертью.
Мать девушки пошла молиться о выздоровлении дочери у гробницы Акутиса, и в тот же день девушка начала дышать без аппарата искусственной вентиляции легких, восстановила функции верхних конечностей и речь. Еще через 10 дней ее выписали из больницы.