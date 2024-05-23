На Каннском кинофестивале разыграли на аукционе роль в пятом сезоне «Эмили в Париже»

Он, как утверждается, пообещал победителю аукциона «возможность провести день на съемочной площадке в Париже во время съемок, в зависимости от того, случится и пятый сезон». В официальном буклете на amfAR Gala упоминания о том, что судьба сезона еще не определена, не было.