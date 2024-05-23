На Каннском кинофестивале разыграли на аукционе роль в пятом сезоне «Эмили в Париже»

На Каннском кинофестивале прошел благотворительный аукцион в рамках amfAR Gala, на котором разыграли эпизодическую роль в сериале «Эмили в Париже». Об этом сообщил Variety.
Победитель торгов заплатил 250 тыс. евро за возможость появиться в популярном шоу, которое выходит на стриминговом сервисе Netflix. Согласно договоренности, он должен сыграть в пятом сезоне сериала.
Интересно, что Netflix пока не объявил официально, что продлевает «Эмили в Париже» на пятый сезон. Тем не менее, он, вероятно, состоится. По словам ведущих гала-вечера Винни Харлоу и Пэрис Джексон, съемки начнутся в середине 2025 года.
Когда пройдет премьера новых эпизодов шоу, пока неясно. Однако на ней появится счастливчик, купивший на аукционе роль в мелодраме. Он посетит мероприятие в Лос-Анджелесе по случаю выхода пятого сезона, если тот все же состоится.
Впрочем, в этом есть сомнения. Один из источников Variety утверждает, что Netflix пока не определился с продолжением сериала. Роль в шоу на аукцион выставили «благодаря Даррену Стару» — продюсеру «Эмили в Париже».
Он, как утверждается, пообещал победителю аукциона «возможность провести день на съемочной площадке в Париже во время съемок, в зависимости от того, случится и пятый сезон». В официальном буклете на amfAR Gala упоминания о том, что судьба сезона еще не определена, не было.
Четвертый сезон «Эмили в Париже» выйдет на Netflix 15 августа. В этот день на платформе появится первая часть эпизодов, вторая выйдет спустя месяц, 15 сентября. В них Эмили вновь окажется в центре любовного треугольника.