На Майорке обрушилось здание пляжного клуба. Погибли четыре человека, 27 ранены

На Майорке обрушилось двухэтажное здание пляжного клуба «Медуза». В результате инцидента погибли четыре человека, еще по меньшей мере 27 человек ранены. Об этом сообщил Independent.
Под обломками здания оказались не менее десяти человек — их обнаружили прибывшие на место происшествия пожарные. Обрушение произошло около 20:30 по местному времени.
В это время в клубе находилось много людей, часть из них танцевали на террасе. По мнению спасателей, число жертв произошедшего может вырасти. В данный момент проводится поиск выживших под обломками.
Экстренные службы попросили жителей оживленного района, где располагался клуб, вести себя максимально тихо, чтобы спасатели могли услышать голоса пострадавших под завалами.
Клуб «Медуза» был популярен среди иностранных туристов. В данный момент неизвестно, кем оказались жертвы инцидента, были ли они испанцами или людьми других национальностей.
По предварительной информации, в трагедии погибли два туриста и два охранника клуба. Причина обрушения здания пока неизвестна. По свидетельствам очевидцев, терраса на втором этаже упала, после чего под ней провалился первый этаж.