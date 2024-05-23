В Англии 70-летний фламинго отложил первое в жизни яйцо. Эти птицы обычно живут до 40 лет

Специалисты считают, что из яйца Гертруды, скорее всего, не вылупится птенец. Яйцо оказалось неоплодотворенным. Тем не менее, сотрудники заказника рады, что у одинокой птицы появилась возможность реализовать свои материнские инстинкты и получить от этого удовольствие.