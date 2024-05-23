В Англии 70-летний фламинго отложил первое в жизни яйцо. Эти птицы обычно живут до 40 лет

Сегодня в 00:30
Фото: Kyaw Tun/Unsplash

В Англии птица фламинго по кличке Гертруда отложила свое первое в жизни яйцо в возрасте 70 лет. Обычно представители ее вида живут не более 40 лет, сообщил Би-би-си.

Гертруда проживает вместе с другими более чем 65 фламинго в природном заказнике Пенсторпе в Норфолке. Сотрудники заказника называли Гертруду «несчастной в любви» птицей, поскольку ей годами не удавалось найти пару.

«Фламинго могут прожить 40 лет, а Гертруде 70, так что ее способность стать матерью в таком почтенном возрасте удивительна», — прокомментировал управляющий директор заказника Бена Маршалл.

Специалисты считают, что из яйца Гертруды, скорее всего, не вылупится птенец. Яйцо оказалось неоплодотворенным. Тем не менее, сотрудники заказника рады, что у одинокой птицы появилась возможность реализовать свои материнские инстинкты и получить от этого удовольствие.

Впрочем, в Пенсторпе все же должны появиться маленькие фламинго. У других птиц в стае также появились яйца. Птенцы вылупятся из них через несколько недель.

«Мы знаем, что Гертруда очень заботится о молодняке в нашей стае и станет замечательной тетей и нянькой для будущего потомства», — заявили смотрители заповедника.

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