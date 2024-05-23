В Китае представили Chat Xi PT — чат-бот, обучавшийся на высказываниях Си Цзиньпина

Сегодня в 00:01
Фото: Eric Beracassat/Getty Images

В Китае разработали чат-бот Chat Xi PT, который обучался на высказываниях главы КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал Financial Times.

Госканцелярия интернет-информации Китая представила языковую модель. Она сообщила, что ее обучают на «Идеях Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» и другой официальной литературе.

По мнению разработчиков чат-бота, «экспертиза и авторитет корпуса гарантируют профессионализм создаваемого контента». Когда Chat Xi PT смогут опробовать рядовые пользователи, пока неизвестно.

Сейчас чат-бот доступен только сотрудникам исследовательского центра при Госканцелярии. Его используют для ответов на вопросы, создания отчетов, обобщения информации и перевода текстов с китайского на английский язык.

В декабре 2023 года Ассоциация кибербезопасности Китая составила публичную базу данных из 100 млн документов с «высококачественными и достоверными данными». Их, как сообщалось, разработчики могут использовать для обучения ИИ. В базу вошли правительственные документы и публикации государственных СМИ.

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