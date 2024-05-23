В декабре 2023 года Ассоциация кибербезопасности Китая составила публичную базу данных из 100 млн документов с «высококачественными и достоверными данными». Их, как сообщалось, разработчики могут использовать для обучения ИИ. В базу вошли правительственные документы и публикации государственных СМИ.