Стартап показал концепт системы трансплантации головы. Первые операции могут пройти через 7 лет

В 2023 году Аль-Гайли впервые намекнул на BrainBridge в своих соцсетях. Тогда он писал, что собирается привлечь самых талантливых специалистов, которые помогут ему преодолеть проблемы современной медицины. По словам Аль-Гайли, до первой операции у него есть 8 лет.