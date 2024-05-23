Стартап показал концепт системы трансплантации головы. Первые операции могут пройти через 7 лет

Сегодня в 22:55
Фото: Hashem Al-Ghaili/YouTube

Биотех-стартап BrainBridge биолога, блогера и сценариста Хашема Аль-Гайли представил концепт устройства, с помощью которого можно пересадить голову человека на тело донора.

На сайте стартапа подчеркивается, что устройство поможет людям, страдающим от паралича, рака и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Идея BrainBridge заключается в том, чтобы передовые многорукие роботы под управлением искусственного интеллекта отделяли голову с мозгом от тела и пересаживали ее на тело донора, соединяя с нервами, позвоночником и кровеносными сосудами.

По данным New Atlas, стартап также собирается заняться косметической хирургией, а именно пересадкой лиц и кожи головы с минимальным риском отторжения.

В 2023 году Аль-Гайли впервые намекнул на BrainBridge в своих соцсетях. Тогда он писал, что собирается привлечь самых талантливых специалистов, которые помогут ему преодолеть проблемы современной медицины. По словам Аль-Гайли, до первой операции у него есть 8 лет.

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