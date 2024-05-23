Вышел трейлер сиквела «Битлджуса»

Warner Bros. опубликовал трейлер комедиийного ужастика «Битлджус Битлджус» Тима Бертона. Сиквел 1988 года выйдет на экраны 6 сентября.
По сюжету телеведущая Лидия Дитц занимается расследованиями паранормальных явлений и пытается наладить отношения с семьей после смерти отца. Чтобы спасти свою дочь Астрид, она вынуждена заключить невыгодную сделку с призраком-биоэкзорцистом.
Битджуса в новой картине вновь сыграл Майкл Китон. К своей роли вернулась и исполнительница роли Лидии — Вайнона Райдер. Также в проекте приняла участие Кэтрин О’Хара, она сыграла Делию Диц.
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