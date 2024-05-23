Вышел трейлер сиквела «Битлджуса»

По сюжету телеведущая Лидия Дитц занимается расследованиями паранормальных явлений и пытается наладить отношения с семьей после смерти отца. Чтобы спасти свою дочь Астрид, она вынуждена заключить невыгодную сделку с призраком-биоэкзорцистом.