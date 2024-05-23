Американский финансист Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок за 15–20 млн долларов

Считается, что Гросс — единственный филателист, которому удалось собрать все американские марки. Он завладел даже самой дорогой маркой в мире, выпущенной в 1868 году. В мире существуют лишь два таких экземпляра, второй хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке.