Американский финансист Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок за 15–20 млн долларов

Американский финансист Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок, стоимость которой оценивается в 15–20 млн долларов. Об этом сообщил «Интерфакс».
Гроссу принадлежит коллекция, в которую входят все марки, когда‑либо выпускавшиеся правительством США. Стоимость некоторых из них превышает 1 млн долларов.
Считается, что Гросс — единственный филателист, которому удалось собрать все американские марки. Он завладел даже самой дорогой маркой в мире, выпущенной в 1868 году. В мире существуют лишь два таких экземпляра, второй хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
Марки Гросса продадут на аукционах. Один состоится 14 июня в отеле Lotte New York Palace — на нем продадут сотню самых ценных лотов. Остальные марки можно будет купить на другом аукционе на следующий день.