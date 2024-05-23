Американский финансист Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок за 15–20 млн долларов

Сегодня в 19:14
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Американский финансист Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок, стоимость которой оценивается в 15–20 млн долларов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Гроссу принадлежит коллекция, в которую входят все марки, когда‑либо выпускавшиеся правительством США. Стоимость некоторых из них превышает 1 млн долларов.

Считается, что Гросс — единственный филателист, которому удалось собрать все американские марки. Он завладел даже самой дорогой маркой в мире, выпущенной в 1868 году. В мире существуют лишь два таких экземпляра, второй хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Марки Гросса продадут на аукционах. Один состоится 14 июня в отеле Lotte New York Palace — на нем продадут сотню самых ценных лотов. Остальные марки можно будет купить на другом аукционе на следующий день.

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