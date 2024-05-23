Во Франции запустили кампанию «Води как женщина» для борьбы с сексистским стереотипом

За 2022–2023 годы 84% смертельных аварий произошли по вине мужчин, отмечает Victimes et Citoyens. «Если посмотреть на цифры, то они очевидны: чтобы остаться в живых за рулем, мужчинам лучше всего придерживаться того же поведения, которого придерживаются женщины», — говорится на сайте компании.