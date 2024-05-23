Во Франции запустили кампанию «Води как женщина» для борьбы с сексистским стереотипом

Во Франции запустили кампанию под названием «Води как женщина», чтобы сократить число смертей на дорогах. Об этом сообщает Business Insider.
Компания Victimes et Citoyens, которая занимается поддержкой жертв ДТП, заявила, что целью кампании является развенчивание женоненавистнического стереотипа о том, что мужчины лучше водят, чем женщины.
За 2022–2023 годы 84% смертельных аварий произошли по вине мужчин, отмечает Victimes et Citoyens. «Если посмотреть на цифры, то они очевидны: чтобы остаться в живых за рулем, мужчинам лучше всего придерживаться того же поведения, которого придерживаются женщины», — говорится на сайте компании.
Victimes et Citoyens также привела данные, согласно которым 88% водителей погибают от рук мужчин, 93% пьяных водителей, попадающих в аварии, — мужчины, а вероятность того, что женщины попадут в смертельную аварию на дороге, в восемь раз ниже, чем у мужчин.
На сайте компании говорится, что «Водить как женщина» означает только одно — остаться в живых.