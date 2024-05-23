«Авито» разыграет путевку в лагерь для взрослых в проекте «Телепорт в детство»

Онлайн-платформа объявлений «Авито» запустила проект «Телепорт в детство». С помощью него можно настроиться на летний отдых и помочь себе набраться сил, сообщили «Афише Daily» представители компании.
Проект позволяет выиграть призы, главный из которых — путевка в лагерь для взрослых «Продленка». Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно размещать товары на «Авито» и выполнять дополнительные задания. Сделать это нужно с 20 мая по 9 июня.
В этот период за новые объявления можно будет получить специальные «зефирки», повышающие шансы на выигрыш. Платформа разыграет различные бонусы, а также гаджеты — наушники AirPods Max и колонку Marshall.
Дополнительные «зефирки» можно получить за подключение «Авито Доставки» на товары и за объявления в разных категориях. За подключение услуг продвижения компания начислит сразу три «зефирки».
В розыгрыше будут участвовать пользователи, разместившие товары в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Мебель, товары для дома и ремонта», «Электроника», «Запчасти» и «Для хобби и отдыха». Победителя определит генератор случайных чисел.