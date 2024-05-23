«Авито» разыграет путевку в лагерь для взрослых в проекте «Телепорт в детство»

Проект позволяет выиграть призы, главный из которых — путевка в лагерь для взрослых «Продленка». Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно размещать товары на «Авито» и выполнять дополнительные задания. Сделать это нужно с 20 мая по 9 июня.