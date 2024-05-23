«Женщины» и «Как узнать человека»: Билл Гейтс составил список книг на лето

«Когда я составляю список рекомендаций, очень интересно оглянуться назад и посмотреть, есть ли в нем какая‑то нить. В этот раз она определенно есть. Все книги и сериалы в моем летнем списке затрагивают идею служения другим: почему мы это делаем, что может затруднить этот процесс и почему мы должны делать это в любом случае», — рассказал он.
Книжный список Билла Гейтса
«Женщины» Кристин Ханны
«В этом потрясающем романе рассказывается история медсестры армии США, которая отслужила два срока на фронте во Вьетнаме, а затем вернулась домой в страну, охваченную протестами и антивоенными настроениями. Это прекрасно написанная дань уважения группе ветеранов, которые заслуживают большей признательности за те невероятные жертвы, которые они принесли».
«Заразительная щедрость» Криса Андерсона
«Крис, который уже более двух десятилетий является куратором TED Talks, предлагает план, как каждый — включая отдельных людей, правительства и компании — может способствовать росту щедрости. Речь идет не только о том, чтобы давать деньги; он утверждает, что нам нужно расширить определение щедрости. Если вы хотите помочь создать более справедливый мир, но не знаете, с чего начать, „Заразительная щедрость“ — для вас».
«Смелые новые слова» Сэла Хана
«Сэл утверждает, что ИИ радикально улучшит как результаты учеников, так и работу учителей и поможет обеспечить каждому доступ к образованию мирового класса. Он прекрасно понимает, что до сих пор инновации оказывали лишь незначительное влияние на учебный процесс, но убедительно доказывает, что с ИИ все будет иначе. Никто так остро не понимает будущего образования, как Сэл, и я не могу не порекомендовать вам эту книгу».
«Как узнать человека» Дэвида Брукса
«Мне понравилась предыдущая книга Дэвида, „Путь к характеру“, но эта книга еще лучше. Его главная мысль, которую я не встречал в других книгах: разговорные и социальные навыки — это не просто врожденные черты характера, им можно научиться и усовершенствовать их. Он дает полезные советы по тому, что называет „громким слушанием“, — практике, которая поможет окружающим почувствовать себя услышанными и оцененными».