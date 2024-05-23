«Женщины» и «Как узнать человека»: Билл Гейтс составил список книг на лето

«Когда я составляю список рекомендаций, очень интересно оглянуться назад и посмотреть, есть ли в нем какая‑то нить. В этот раз она определенно есть. Все книги и сериалы в моем летнем списке затрагивают идею служения другим: почему мы это делаем, что может затруднить этот процесс и почему мы должны делать это в любом случае», — рассказал он.