Okko и Humanist создали рубашку, вдохновленную триллером «Калимба»

Восьмисерийный психологический триллер Okko «Калимба» расскажет о психологическом эксперименте, в ходе которого профессор Мещерский собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. На подопытных надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют владельца током. По плану эксперимент должен продлиться не больше 15 дней, однако со временем мотивы профессора становятся все менее понятными, в том числе и для него самого.