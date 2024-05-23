Okko и Humanist создали рубашку, вдохновленную триллером «Калимба»

Сегодня в 16:47
Фото: пресс-служба Okko

Онлайн-кинотеатр Okko и бренд одежды Humanist создали белую воздушную рубашку, вдохновленную многосерийным психологическим триллером «Калимба».

По словам представителей компаний, элемент одежды воплощает противоположность смирительной рубашки и подчеркивает важность умения слышать себя и заботиться о ментальном здоровье. Продажи коллаборации Humanist x Okko стартовали на сайте бренда 23 мая, в день выхода нового эпизода сериала.

Восьмисерийный психологический триллер Okko «Калимба» расскажет о психологическом эксперименте, в ходе которого профессор Мещерский собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. На подопытных надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют владельца током. По плану эксперимент должен продлиться не больше 15 дней, однако со временем мотивы профессора становятся все менее понятными, в том числе и для него самого.

Главные роли в сериале исполнили Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие.

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