Костюмер «Убийц цветочной луны» подала в суд на Apple за дискриминацию

Одна из помощниц художника по костюмам фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» подала в суд на студию Apple, передает Deadline.
Она утверждает, что студия и Гильдия художников по костюмам полностью проигнорировали ее вклад в картину с Леонардо Ди Каприо, Лили Глэдстоун и Робертом Де Ниро в главных ролях.
«В течение всего времени, когда фильм был номинирован на множество наград, Apple вместе с гильдией и Уэст активно рекламировала ленту и ее дизайн костюмов», — заявила Кристи Хоффман, обвиняя студию, гильдию и костюмера Жаклин Уэст в своем иске.
«Несмотря на то что Хоффман была основным ассистентом художника по костюмам, выполнила большую часть исследований и создала большую часть дизайнов костюмов для фильма, ответчики не только специально исключили ее имя при продвижении [картины], но и полностью проигнорировали ее работу и вместо этого транслировали широкой публике, что работа над дизайном костюмов была в полном объеме продуктом Уэст и консультанта Джули О’Киф», — говорится в документе.
Хоффман, работавшая над лентами «Первый мститель: Противостояние» и «Выживший», требует возмещения морального ущерба, а также запрета на дальнейшее продвижение картины Скорсезе.
Фильм «Убийцы цветочной луны» вышел в 2023 году. В основу картины легла одноименная научно-популярная книга Дэвида Гранна, которая рассказывает об убийстве почти шестидесяти членов племени осейджей в период с 1921 по 1925 год. Лента была номинирована на премию «Оскар» в 10 категориях, но не выиграла ни одной.