Костюмер «Убийц цветочной луны» подала в суд на Apple за дискриминацию

«Несмотря на то что Хоффман была основным ассистентом художника по костюмам, выполнила большую часть исследований и создала большую часть дизайнов костюмов для фильма, ответчики не только специально исключили ее имя при продвижении [картины], но и полностью проигнорировали ее работу и вместо этого транслировали широкой публике, что работа над дизайном костюмов была в полном объеме продуктом Уэст и консультанта Джули О’Киф», — говорится в документе.