В Ярославле запретили лежать на лавочках

Муниципалитет Ярославля запретил лежать на скамейках. Следить за исполнением запрета будут дружинники и полиция, сообщает «Коммерсант».
Пока наказания нет, но активист Сергей Казанский, который выступил с предложением о запрете, собирается добиться введения штрафа. «У нас за плевки ввели 3000 рублей штраф. Я считаю, что тут тоже надо солидные такие штрафы вводить, не 500 рублей. Ну, будем работать», — сказал он.
Казанский обосновал запрет тем, что на скамейках в центре города нередко спят «люди, ведущие маргинальный образ жизни, что вызывает негативное впечатление у жителей и туристов».
«Меня возмутило: в прошлом году весь август и сентябрь я ходил по улице Комсомольской, там лежали бомжи. Я неоднократно обращался в полицию, мне из полиции пришел ответ, что в Российской Федерации лежание на лавочках не запрещено. Я звонил раз, наверное, пять. Ладно бомжи, но и культурные люди с ногами лежат. Они ведь не снимают обувь», — отметил активист.
Предложение поддержали участники публичных слушаний. Затем его утвердил оргкомитет и депутаты. Ранее в правилах был только запрет сидения на спинках скамеек.