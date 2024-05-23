В Ярославле запретили лежать на лавочках

«Меня возмутило: в прошлом году весь август и сентябрь я ходил по улице Комсомольской, там лежали бомжи. Я неоднократно обращался в полицию, мне из полиции пришел ответ, что в Российской Федерации лежание на лавочках не запрещено. Я звонил раз, наверное, пять. Ладно бомжи, но и культурные люди с ногами лежат. Они ведь не снимают обувь», — отметил активист.