Умер художник Валерий Чтак

Художник Валерий Чтак скончался в результате продолжительной болезни в возрасте 42 лет. О его смерти сообщил «Артгид».
Валерий Чтак, настоящее имя которого — Валерий Учанов, участвовал в «Школе современного искусства» Авдея Тер-Оганьяна и арт-группе «Общество Радек».
Мастер, называвший себя дадаистом, не раз попадал в списки самых влиятельных современных российских художников профильных изданий, в том числе рейтинг «Топ-10 +1 и 50: самые заметные молодые художники» от The Art Newspaper Russia.
Выставки Чтака проходили в России и за рубежом, а его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе (Латвия), Deutsche Bank и в частных коллекциях. Он также занимался художественным оформлением для фильма «Тряпичный союз».
С 34 лет Чтак страдал от рассеянного склероза, а недавно у художника была обнаружено онкологическое заболевание.