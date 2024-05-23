Умер художник Валерий Чтак

Выставки Чтака проходили в России и за рубежом, а его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе (Латвия), Deutsche Bank и в частных коллекциях. Он также занимался художественным оформлением для фильма «Тряпичный союз».