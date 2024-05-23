Байопик о Джордже Флойде находится в разработке

Сегодня в 12:05
Фото: из соцсетей Джорджа Флойда

Компании Radar Pictures, 8 Queens Film & Media Productions и Night Fox Entertainment работают над байопиком «Джордж Флойд: Папа изменил мир» о человеке, ставшем символом борьбы с жестокостью полиции и расовой несправедливостью, передает Deadline.

Сценарий напишет Грегори Р.Андерсон, работавший над фильмом «Вечная подружка невесты» и сериалом «Блэк Хэмптонс». Вакансия режиссера пока что остается открытой. Новости о проекте появились в преддверии четвертой годовщины убийства Флойда 25 мая.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был убит сотрудником полиции в Миннеаполисе, штат Миннесота, в 2020 году. Его смерть привела к масштабным протестам за права расовых меньшинств в США, основанию движения Black Lives Matter, призывам к сокращению финансирования полиции и реформам законодательства для устранения предполагаемого расового неравенства.

По словам создателей картины, фильм в деталях расскажет о жизни и характере Флойда, неидеального человека, имевшего свои недостатки, как и все мы. Студии обещают, что «Папа изменил мир» будет не просто байопиком, а остросюжетной драмой о человеке и его окружении, поневоле повлиявших на историю.

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