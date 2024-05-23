Байопик о Джордже Флойде находится в разработке

По словам создателей картины, фильм в деталях расскажет о жизни и характере Флойда, неидеального человека, имевшего свои недостатки, как и все мы. Студии обещают, что «Папа изменил мир» будет не просто байопиком, а остросюжетной драмой о человеке и его окружении, поневоле повлиявших на историю.