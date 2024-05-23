Умер басист поп-рок-группы Train Чарли Колин

Басист и основатель поп-рок-группы Train Чарли Колин скончался в возрасте 58 лет, сообщает TMZ со ссылкой на родственников музыканта.
По информации издания, артист из Калифорнии умер, после того как поскользнулся и упал в душе, когда гостил у друга в Брюсселе. Тело Колина обнаружили лишь спустя 5 дней, когда друзья вернулись в квартиру.
Музыкант переехал в Брюссель для проведения музыкального мастер-класса в местной консерватории, а в момент смерти работал над новой музыкой для фильма. Колин документировал свое пребывание в Бельгии в соцсетях, где в мартовском посте он заявил, что это «официально его любимый город».
В 90-е годы Колин вместе с вокалистом Пэтом Монаханом, Робом Хотчкиссом, Джимми Стаффордом и Скоттом Андервудом участвовал в создании группы Train. Дебютный одноименный альбом Train 1999 года достиг 76 места в Billboard 200.
Прежде чем покинуть коллектив из‑за проблем с алкоголем в 2003 году, он принял участие в записи хитов «Meet Virginia» и «Drops of Jupiter», который занял 5-е место в Billboard Hot 100 и принес группе первые номинации на «Грэмми» за лучшее рок-выступление и запись года.
Колин вырос в Ньюпорт-Бич и впервые встретил Хотчкисса в средней школе. Они учились в Бостонском музыкальном колледже Berklee в разное время, а затем вновь встретились, когда последний создал группу The Apostles. После распада группы музыканты основали проект Train.