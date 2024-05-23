Умер басист поп-рок-группы Train Чарли Колин

Музыкант переехал в Брюссель для проведения музыкального мастер-класса в местной консерватории, а в момент смерти работал над новой музыкой для фильма. Колин документировал свое пребывание в Бельгии в соцсетях, где в мартовском посте он заявил, что это «официально его любимый город».