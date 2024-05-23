В Германии создали флешку, которая может храниться 200 лет

Сегодня в 10:52
Фото: Machdyne

Немецкая компания Machdyne выпустила «вечный» USB-накопитель Blaustahl с заявленным ресурсом хранения данных в 200 лет.

Флешка вмещает всего 8 Кбайт данных — около 8000 символов текста. Разработчики отмечают, что она подойдет для сохранения паролей, хранилища закрытых ключей криптовалюты, заметок и списков. Стоимость девайса составляет чуть меньше 30 евро.

Накопитель сможет работать 2 века при условии, если окружающая температура воздуха не будет превышать +35 градусов. С температурой до +55 градусов срок его эксплуатации сокращается до 95 лет.

Интерфейс USB-CDC не требует дополнительных драйверов для большинства операционных систем. Создатели девайса обещают, что в случае если он устареет или его система выйдет из строя, данные все равно можно будет восстановить.

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