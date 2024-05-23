Посмотрите на Закари Леви в трейлере фильма «Гарольд и фиолетовый карандаш»

Гарольд, живущий на страницах книги, может воплотить в жизнь все, что угодно, просто нарисовав это. Повзрослев и оказавшись в физическом мире, Гарольд обнаруживает, что ему предстоит узнать много нового о реальной жизни и что его фиолетовый карандаш может стать причиной куда более уморительных выходок, чем он мог себе представить.