Посмотрите на Закари Леви в трейлере фильма «Гарольд и фиолетовый карандаш»

Сегодня в 09:59
Фото: Sony Pictures Entertainment/YouTube

Sony Pictures представила трейлер первой экранизации детской книги «Гарольд и фиолетовый карандаш». Премьера состоится в августе 2024 года.

Гарольд, живущий на страницах книги, может воплотить в жизнь все, что угодно, просто нарисовав это. Повзрослев и оказавшись в физическом мире, Гарольд обнаруживает, что ему предстоит узнать много нового о реальной жизни и что его фиолетовый карандаш может стать причиной куда более уморительных выходок, чем он мог себе представить.

Когда сила неограниченного воображения попадает в чужие руки, Гарольду и его друзьям потребуется вся их креативность, чтобы спасти реальный мир и самих себя.

Главную роль в фильме исполнил Закари Леви, известный по фильмам «Шазам!», «Дом большой мамочки-2» и «Элвин и бурундуки-2». Также в актерский состав вошли Зои Дешанель, Джемейн Клемент, Лил Рел Хауэри, Бенджамин Боттани, Таня Рейнолдс и Альфред Молина.

Режиссером картины выступил Карлос Салдана, а продюсером — Джон Дэвис. Сценарий фильма написан Давидом Гионом и Майклом Хандельманом по книге Крокетта Джонсона.

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