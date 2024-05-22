Неопубликованные записи Луи Армстронга в июле выпустят в альбоме «Louis in London»

Неопубликованные записи американского джазового музыканта Луи Армстронга в июле выпустят в альбоме под названием «Louis in London». Об этом сообщил The Guardian.
Армстронг записал несколько песен в прямом эфире радиостанции BBC 2 в 1968 году. Поклонники артиста считают их одними из величайших его работ. Среди них — исполнения таких хитов как «The Bare Necessities», «Mack the Knife» и «Hello, Dolly!».
В грядущую пластинку войдут также пять записей, которые никогда не издавались: «(Back Home Again) In Indiana», «You’ll Never Walk Alone», «Ole Miss», «Blueberry Hill» и «What a Wonderful World».
Сборник выйдет с пояснительной запиской от Рикки Риккарди — директора отдела исследований коллекций дома-музея Луи Армстронга и лауреата премии «Грэмми», который также известен как создатель трех биографий джазовой легенды.
Риккарди рассказал, что компания Verve Records обратилась к нему с просьбой посоветовать архивные записи Луи Армстронга, которые можно было бы перевыпустить. Риккарди сразу же порекомендовал треки из эфира BBC 2.
«Он чудесно играет, он отлично поет — это был Армстронг на вершине. К сожалению, всего через два месяца ему пришлось полностью уйти на пенсию», — поделился музыкант.
Спустя всего пару лет после выступления на BBC 2 Армстронг скончался в возрасте 69 лет. Он столкнулся с сердечной недостаточностью, которая в свою очередь привела к отказу почек.