Неопубликованные записи Луи Армстронга в июле выпустят в альбоме «Louis in London»

Сегодня в 01:27
Фото: William Gottlieb / Getty Images

Неопубликованные записи американского джазового музыканта Луи Армстронга в июле выпустят в альбоме под названием «Louis in London». Об этом сообщил The Guardian.

Армстронг записал несколько песен в прямом эфире радиостанции BBC 2 в 1968 году. Поклонники артиста считают их одними из величайших его работ. Среди них — исполнения таких хитов как «The Bare Necessities», «Mack the Knife» и «Hello, Dolly!».

В грядущую пластинку войдут также пять записей, которые никогда не издавались: «(Back Home Again) In Indiana», «You’ll Never Walk Alone», «Ole Miss», «Blueberry Hill» и «What a Wonderful World».

Сборник выйдет с пояснительной запиской от Рикки Риккарди — директора отдела исследований коллекций дома-музея Луи Армстронга и лауреата премии «Грэмми», который также известен как создатель трех биографий джазовой легенды.

Риккарди рассказал, что компания Verve Records обратилась к нему с просьбой посоветовать архивные записи Луи Армстронга, которые можно было бы перевыпустить. Риккарди сразу же порекомендовал треки из эфира BBC 2.

«Он чудесно играет, он отлично поет — это был Армстронг на вершине. К сожалению, всего через два месяца ему пришлось полностью уйти на пенсию», — поделился музыкант.

Спустя всего пару лет после выступления на BBC 2 Армстронг скончался в возрасте 69 лет. Он столкнулся с сердечной недостаточностью, которая в свою очередь привела к отказу почек.

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