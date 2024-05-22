Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Лили Рейб и Пирс Броснан в трейлере «Великая Лиллиан Холл»

На ютуб-канале HBO опубликовали трейлер фильма «Великая Лиллиан Холл» («The Great Lillian Hall»), снятого режиссером Майклом Кристофером по пьесе Элизабет Селдес Аннакон. Он выйдет на телеканале HBO и стрим-сервисе Max 31 мая.
Фильм расскажет о легендарной артистке, которая может потерять все на заключительном этапе своей карьеры. Актрисе предстоит одно из самых важных выступлений в жизни, но оно внезапно оказывается под угрозой.
Героиня неожиданно сталкивается с тяжелым неврологическим заболеванием. Если оно будет прогрессировать, она больше не сможет ни запоминать свои реплики, ни нормально говорить.
Главную роль в картине исполнила Джессика Ланг («Марлоу»). Других персонажей в фильме сыграли Кэти Бейтс («Мизери»), Лили Рейб («Американская история ужасов»), Пирс Броснан («Золотой глаз») и Джесси Уильямс («Анатомия страсти»).
Изначально центрального персонажа киноленты должна была сыграть Мерил Стрип, об этом сообщалось в 2021 году. Однако впоследствие ее в проекте заменила Ланг. Съемки фильма прошли в мае–июне 2023 года.