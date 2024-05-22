Кайл Маклахлан и Фиона Шоу снимутся в триллере «Эхо-Вэлли»

Звезда сериала «Твин Пикс» Кайл Маклахлан и ирландская актриса Фиона Шоу, известная по фильмам «Гарри Поттер», снимутся в триллере «Эхо-Вэлли» («Echo Valley»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм выпустит Apple Original Films. Режиссером картины выступит Майкл Пирс, ранее поставивший «Зверя» и «Столкновение». Сценарий написал Брэд Ингелсби, работавший над «Мейр из Исттауна» и «Вне игры».
Он рассказал о Кейт Гарретсон, которая переживает личную трагедию и проводит дни, ухаживая за лошадьми и тренируя их на ферме Эхо-Вэлли в Пенсильвании. Однажды ночью проблемная дочь героини Клэр появляется на пороге ее дома испуганная и вся в чужой крови.
В актерский состав ленты вошли, помимо Маклахлана и Шоу, Эдмунд Донован («Гражданская война»), Джулианна Мур («Май, декабрь»), Сидни Суини («Эйфория„0 и Донал Глисон (‚Кролик Питер‘, ‚Черное зеркало‘).
Мур сыграет Кейт, Суини — ее дочь Клэр. Роль бывшего мужа Гарретсон, успешного адвоката из обеспеченной семьи достанется Маклахлану. Шоу предстанет в образе тренера по верховой езде Джесси, давней подруги Кейт.
Донаван исполнит роль незадачливого молодого наркомана Райана, не умеющего контролировать свои порывы и не имеюшего моральных принципов. Его персонаж вместе с Клэр окажется втянутым в сеть лжи, которая станет ловушкой для Кейт.
Глисон сыграет местного преступника Джеки, который вторгнется в жизнь главной героини и нарушит ее спокойное существование, раскрыв секреты о ее семье.
Продюсерами проекта станут Ридли Скотт, Майкл Прусс, Ингелсби, Кевин Уолш, а также Ребекка Фейер, Николь Джордан-Уэббер, Эрика Олд, Сэм Розем, Таня Таваджо.