Кайл Маклахлан и Фиона Шоу снимутся в триллере «Эхо-Вэлли»

Он рассказал о Кейт Гарретсон, которая переживает личную трагедию и проводит дни, ухаживая за лошадьми и тренируя их на ферме Эхо-Вэлли в Пенсильвании. Однажды ночью проблемная дочь героини Клэр появляется на пороге ее дома испуганная и вся в чужой крови.