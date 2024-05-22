В России продлят срок службы 70 тыс. лифтов, которые должны были вывести из эксплуатации

Срок службы 70 тыс. устаревших лифтов в России продлят на пять лет. Об этом сообщил Виталий Мутко, глава госорганизации «Дом.РФ», которая занимается развитием жилищной сферы в стране.
По словам Мутко, 1 января 2025 года у 70 тыс. лифтов в России заканчивается срок эксплуатации, им больше 25 лет. Однако вместо того, чтобы выводить их из строя, срок службы лифтов продлят.
«Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно, но чем ее дальше не загоняй, мы эту проблему не решим», — цитирует слова чиновника «Кровавая барыня».
Мутко также сказал, что лифты сильно влияют на качество жилого фонда, а проблема с ними без поддержки отрасли решаться не будет.
Виталий Мутко стал гендиректором «Дом.РФ» в январе 2020 года. До этого пару лет он был зампредом российского правительства, а с 2012 по 2016 год возглавлял Министерство спорта.