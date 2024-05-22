В Китае установили автоматы по продаже живых кошек и собак

«Меня с детства воспитывали быть добрым человеком. Если ты не способен к этому, у тебя попросту нет совести. Могут ли данные индивиды [установившие автоматы] с таким же телом, как у меня, действительно называться людьми», — приводит издание один из комментариев в соцсети Weibo.