В Китае установили автоматы по продаже живых кошек и собак

В нескольких городах Китая установили торговые автоматы по продаже домашних животных. В них кошек, небольших собак и грызунов держат в маленьких замкнутых отсеках.
Видео с одним из таких автоматов, установленном в оживленном районе Пекина, разошлось по китайским СМИ и соцсетям. На кадрах видно, как кошки спят за прозрачной дверцей в крошечных камерах, размер которых позволяет животным лишь развернуться.
Как отмечает Oddity Central, ролик вызвал возмущение в китайском обществе и споры вокруг такой противоречивой бизнес-модели. Пользователи местных соцсетей отмечали, что хоть на этих кадрах животные выглядят здоровыми, они видели подобные автоматы в других городах, где питомцы были больны или даже мертвы.
«Меня с детства воспитывали быть добрым человеком. Если ты не способен к этому, у тебя попросту нет совести. Могут ли данные индивиды [установившие автоматы] с таким же телом, как у меня, действительно называться людьми», — приводит издание один из комментариев в соцсети Weibo.
Еще в 2020 году в интернете возмущались игровым автоматом из Шанхая, в котором животных выдавали в качестве приза. Автомат был установлен в одном из торговых центров и за первые места в игре отдавал победителю кошку или собаку, а за второе — шиншиллу.
За год до этого по твиттеру разлетелось видео с другим игровым автоматом в Китае, где живых щенков предлагалось вытягивать как мягкие игрушки. Местные зоозащитники тогда призывали власти Китая начать расследование.
Но в КНР бывают и проекты с абсолютно противоположным отношением к домашним животным. В начале 2024-го вирусными стали умные будки от китайского стартапа, в которых можно покормить уличных котов за пожертвование (и посмотреть за процессом). Проект подарил интернету новых героев — например, Мистера Фреша, предпочитающего исключительно свежий корм, или кошку, которая ест, а затем смотрит наверх.