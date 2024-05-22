Лиам Нисон сыграет героя войны в фильме «Мангуст»

«Нам очень повезло, что мы можем снять еще одну картину с экстраординарным Лиамом Нисоном и невероятно талантливым Марком Ванселоу. Мы с нетерпением ждем нового творческого путешествия с нашими партнерами и друзьями», — сказали Корли и Розенблатт.