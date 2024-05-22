Лиам Нисон сыграет героя войны в фильме «Мангуст»

Британский актер Лиам Нисон, известный по фильмам «Список Шиндлера» и «Заложница», снимется в боевике «Мангуст». Об этом сообщил Deadline.
Нисон сыграет героя войны, которого обвинили в преступлении, которого он не совершал. Поскольку ему нечего терять, он пытается скрыться от полиции, ввязываясь в эпическую погоню, которую транслируют по телевидению.
Съемки картины начнутся в январе 2025 года в Австралии. В данный момент проходит кастинг проекта. Режиссером фильма выступает профессиональный каскадер Марк Ванселоу, который был дублером Нисона более чем в 20 лентах.
Сценарий будущего фильма написал Томпсон Эванс, работавший над «Расплатой». Финансирует проект продакшен-компания Code Entertainment. Продюсируют его Эл Корли, Барт Розенблатт и Юджин Муссо.
«Нам очень повезло, что мы можем снять еще одну картину с экстраординарным Лиамом Нисоном и невероятно талантливым Марком Ванселоу. Мы с нетерпением ждем нового творческого путешествия с нашими партнерами и друзьями», — сказали Корли и Розенблатт.