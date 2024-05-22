В Нью-Йорке арестовали основателя крупнейшего даркнет-магазина наркотиков

18 мая нью-йоркская полиция задержала 23-летнего гражданина Тайваня Руй-Сян Линя — предполагаемого владельца крупнейшего даркнет-маркетплейса по продаже наркотиков Incognito Market. Об том говорится на сайте Минюста США.
По данным правоохранителей, Руй-Сян Линь, известный под никами Pharoah и faro, управлял наркомаркетом с октября 2020-го по март 2024 года. За это время через площадку было продано не менее 364 кг кокаина, 295 кг метамфетамина и 92 кг МДМА. Incognito Market работал в США и других странах.
С продаж наркотиков администрация сайта взимала 5%, в результате чего Линь заработал «миллионы долларов», утверждают в прокуратуре. Совокупный доход Incognito Market превысил 100 млн долларов.
Утверждается, что Линь «контролировал все операции, включая сотрудников, поставщиков и клиентов, и имел полномочия по принятию окончательных решений насчет каждого аспекта многомиллионной схемы».
Гражданину Тайваня предъявлены многочисленные обвинения в хранении и продаже наркотиков, сговоре и отмывании денег. Лишь по одному из 15 пунктов ему грозит пожизненное заключение.
Incognito Market завершил работу в марте 2024 года после того, как пользователи обвинили площадку в экзит-скаме (мошенничестве под видом закрытия бизнеса). Позже наркомаркет стал вымогать у юзеров от 100 до 20 тыс. долларов под угрозой публикации имеющихся у него данных.
Представитель МИД Тайваня отметил, что с ноября предполагаемый владелец наркомаркета работал в тайваньском посольстве в Сент-Люсии — островном государстве в восточной части Карибского моря. Он подал заявление о приеме на работу в технический корпус посольства, чтобы заменить ей военную службу, обязательную для всех тайваньских мужчин. По словам представителя МИД, Линь на работе «вел себя нормально». В мае он подал заявление на отпуск и отправился в Сингапур через Нью-Йорк, где — в аэропорту имени Джона Кеннеди — и был задержан.