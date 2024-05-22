В Нью-Йорке арестовали основателя крупнейшего даркнет-магазина наркотиков

Представитель МИД Тайваня отметил, что с ноября предполагаемый владелец наркомаркета работал в тайваньском посольстве в Сент-Люсии — островном государстве в восточной части Карибского моря. Он подал заявление о приеме на работу в технический корпус посольства, чтобы заменить ей военную службу, обязательную для всех тайваньских мужчин. По словам представителя МИД, Линь на работе «вел себя нормально». В мае он подал заявление на отпуск и отправился в Сингапур через Нью-Йорк, где — в аэропорту имени Джона Кеннеди — и был задержан.