Шоураннер «Звездный путь: Пикар» снимет сериал о Вижене для Marvel

Disney+ выпустит сериал о Вижене в 2026 году, сообщает Variety. Шоураннером выступит Терри Маталас, работавший над шоу «Звездный путь: Пикар», а к роли участника «Мстителей» вернется Пол Беттани.
Персонаж уже дважды появлялся на экране после своей смерти в картине «Мстители: Война бесконечности» в 2018 году. В сериале «ВандаВижен» он сначала предстал в виде призрака, созданного его возлюбленной Вандой Максимофф с помощью магии, а затем в виде восстановленного андроида с призрачно-белой внешностью и стертой памятью.
Действие нового шоу будет происходить после событий «ВандаВижена», а призрачный Вижен, предположительно, будет искать новую цель своего существования.
Студия Marvel пригласила Маталаса на роль шоураннера после его успешной работы над третьим сезоном «Звездный путь: Пикар», в котором, помимо Патрика Стюарта, к ролям вернулись актеры оригинального «Звездный путь: Следующее поколение» 1987 года — ЛеВар Бертон, Майкл Дорн, Джонатан Фрейкс, Гейтс МакФадден, Марина Сертис и Брент Спайнер.
Ранее о работе над отдельным сериалом о персонаже Вижена заявляла создательница «ВандаВижена» Жак Шеффер, однако позже она переключилась на другой спин-офф — «Это все Агата». Премьера шоу состоится в сентябре 2024 года.