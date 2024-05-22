Шоураннер «Звездный путь: Пикар» снимет сериал о Вижене для Marvel

Персонаж уже дважды появлялся на экране после своей смерти в картине «Мстители: Война бесконечности» в 2018 году. В сериале «ВандаВижен» он сначала предстал в виде призрака, созданного его возлюбленной Вандой Максимофф с помощью магии, а затем в виде восстановленного андроида с призрачно-белой внешностью и стертой памятью.