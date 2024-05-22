Джейка Джилленхола подозревают в убийстве любовницы в трейлере «Презумпции невиновности»

Сегодня в 19:41
Кадр: Apple TV/YouTube

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер мини-сериала «Презумпция невиновности» («Presumed Innocent»), главную роль в котором исполнил Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Переводчик»).

Он сыграл прокурора Расти Сабича, которого подозревают в убийстве его коллеги и любовницы. Герою приходится доказывать свою невиновность, а параллельно бороться за сохранение своей семьи и брака.

В актерский состав сериала вошли Рут Негга («Лавинг»), Билл Кэмп («Звук свободы»), О-Т Фагбенли («Рассказ служанки»), Чейз Инфинити, Нана Менса, Ренате Рейнсве, Питер Сарсгаард, Кингстон Руми Саутвик и Элизабет Марвел.

Всех их можно будет увидеть в восьми эпизодах шоу, которые выйдут на стриминговом сервисе Apple TV+. Первые две серии проекта выпустят 12 июня, а остальные будут появляться онлайн еженедельно до 24 июля.

«Презумпция невиновности» основана на одноименном романе-бестселлере Скотта Туроу. Исполнительными продюсерами экранизации стали Дэвид Э. Келли и Джей Джей Абрамс.

Пилотные серии проекта срежиссировала Энн Севитски, а остальные эпизоды поставил Грег Йайтенес. Над сериалом также работали в качестве продюсеров Рэйчел Раш из Bad Robot, Мэттью Тинкер, Дастин Томасон, Шарр Уайт и Джилленхол.

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