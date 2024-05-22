Стоимость шенгенской визы вырастет на 12,5%

По информации Еврокомиссии, за 2023 год в России подали 520 387 заявок на выдачу шенгенских виз. С отказом столкнулся примерно каждый десятый заявитель — доля отказов почти не изменилась с 2022 года, когда на шенген в России подали 687 239 заявок.