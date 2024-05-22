Стоимость шенгенской визы вырастет на 12,5%

С 11 июня величина сбора для получения шенгенской визы увеличится на 12,5% для всех иностранцев, включая россиян. Об этом говорится в решении Еврокомиссии, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Для взрослых визовый сбор вырастет с 80 до 90 евро, для детей до 12 лет — с 40 до 45 евро.
Заявители из стран, которые не сотрудничали по реадмиссии своих граждан, незаконно находящихся в Евросоюзе, будут платить 135 или 180 евро в зависимости от решения совета.
Необходимость изменений Еврокомиссия объяснила уровнем инфляции и динамикой зарплат госслужащих в ЕС.
Как отмечает Ассоциация туроператоров России, что вместе с визовым сбором подорожают и сервисные сборы визовых центров, поскольку им разрешается брать с заявителей до 50% от суммы консульского сбора.
По информации Еврокомиссии, за 2023 год в России подали 520 387 заявок на выдачу шенгенских виз. С отказом столкнулся примерно каждый десятый заявитель — доля отказов почти не изменилась с 2022 года, когда на шенген в России подали 687 239 заявок.