Посмотрите на Лиама Хемсворта в роли «Ведьмака» в первом тизере четвертого сезона

Netflix представил дебютный тизер четвертого сезона фантастического сериала «Ведьмак». В новой части адаптации знаменитой игры главную роль впервые исполнит Лиам Хемсворт, известный по фильмам франшизы «Голодные игры».
Хемсворт сменил в сериале Генри Кевилла, который покинул проект после третьего сезона. Сериал получит еще два сезона на Netflix и завершится после выхода пятой части.
Четвертый и пятый сезоны будут охватывать три оставшихся романа серии Анджея Сапковского «Ведьмак»: «Крещение огнем», «Башня ласточки» и «Владычица озера».
Компанию Хемсворту составят актеры прошлых сезонов — Аня Чалотра в роли колдуньи Йеннефер Венгербергской, Фрейя Аллан в роли подопечной Геральта Цири, Джои Бэти в роли барда Яскира, Кэсси Клер в роли ведьмы Филиппы Эйльхарт и Махеш Джаду в роли мага Вильгефорца Роггевенского.