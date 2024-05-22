Посмотрите на Лиама Хемсворта в роли «Ведьмака» в первом тизере четвертого сезона

Сегодня в 19:35

Netflix представил дебютный тизер четвертого сезона фантастического сериала «Ведьмак». В новой части адаптации знаменитой игры главную роль впервые исполнит Лиам Хемсворт, известный по фильмам франшизы «Голодные игры».

Хемсворт сменил в сериале Генри Кевилла, который покинул проект после третьего сезона. Сериал получит еще два сезона на Netflix и завершится после выхода пятой части.

Четвертый и пятый сезоны будут охватывать три оставшихся романа серии Анджея Сапковского «Ведьмак»: «Крещение огнем», «Башня ласточки» и «Владычица озера».

Компанию Хемсворту составят актеры прошлых сезонов — Аня Чалотра в роли колдуньи Йеннефер Венгербергской, Фрейя Аллан в роли подопечной Геральта Цири, Джои Бэти в роли барда Яскира, Кэсси Клер в роли ведьмы Филиппы Эйльхарт и Махеш Джаду в роли мага Вильгефорца Роггевенского.

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