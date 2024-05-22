Глен Пауэлл снимется в ремейке фильма «Небеса могут подождать»

Американский актер Глен Пауэлл, известный по фильмам «Кто угодно, кроме тебя» и «Скрытые фигуры», снимется в ремейке картины «Небеса могут подождать» 1978 года. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Ремейк выпустит студия Paramount, в данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Его сценарием занимается лауреат премии «Оскар» Стивен Гейан («Траффик», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»).
Будущий фильм, как и оригинал, будет основан на пьесе Гарри Сигалла. Она рассказывает об игроке в американский футбол, который умирает преждевременно из‑за капризного ангела и возвращается к жизни в теле недавно убитого миллионера.
По информации СМИ, лента Гейана позаимствует из пьесы Сигалла концепцию. А вот обстоятельства жизни героя будут другими: в частности, центральный персонаж не будет футболистом.
В 1941 году на экраны вышел фильм «А вот и мистер Джордан» — первая экранизация пьесы американского драматурга Гарри Сигалла. Его поставил Александр Холл. Лента получила премии «Оскар» за лучший сюжет и лучший адаптированный сценарий.
В 1978 году Уоррен Битти и Бак Генри выпустили новую экранизацию истории Сигалла, в этот раз под названием «Небеса могут подождать». Главные роли в ней исполнили сам Битти и Джули Кристи.