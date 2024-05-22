Мартин Скорсезе с дочерью провел экскурсию по дому, повторив тикток-тренд про стереотипы

«Мы поклонники кино — конечно, у нас дома висят киноплакаты», — говорит Франческа, начиная экскурсию с коридора. «Давай еще раз! Ты гордишься этими плакатами. Ты счастлива, что они у тебя есть», — перебивает ее опытный постановщик, призывая дочь снять второй дубль.