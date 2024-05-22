Мартин Скорсезе с дочерью провел экскурсию по дому, повторив тикток-тренд про стереотипы

Создатель «Таксиста», «Отступников» и «Славных парней» Мартин Скорсезе провел экскурсию по своему дому вместе с дочерью Франческой. Ролик появился в ее тикток-аккаунте. Вместе они повторили популярный в соцсети тренд о стереотипах «I’m a… Of course.».
«Мы поклонники кино — конечно, у нас дома висят киноплакаты», — говорит Франческа, начиная экскурсию с коридора. «Давай еще раз! Ты гордишься этими плакатами. Ты счастлива, что они у тебя есть», — перебивает ее опытный постановщик, призывая дочь снять второй дубль.
«Конечно, у нас дома развешаны киноплакаты!» — повторяет Франческа с заметно большим энтузиазмом. «Это слишком. Сбавь тон. Надо что‑то среднее», — кричит Скорсезе. «Это тикток, пап», — отвечает дочь.
За день ролик набрал более 4 млн просмотров. В комментариях пользователи тиктока признаются в любви легендарному постановщику и его дочери.
«Он Мартин Скорсезе, конечно, он снимет идеальный тикток», — написал один комментатор. «Это невероятно! Как он режиссировал в начале ролика — ему, кажется, стоит снимать кино», — написал другой.
Это далеко не первый раз, когда младшая дочь Франческа привлекает отца к съемке тиктоков, которые набирают миллионы просмотров. В прошлом году она опубликовала нарезку кадров, где отец хохочет с друзьями, корчит рожицы, дурачится и нянчится с животными.
В другом ролике Франческа предложила отцу примерить интерактивную онлайн-маску, где наклоном головы нужно выбрать лучший фильм из двух предложенных, пока в финале не останется один.