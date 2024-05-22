Дачников предложили наказывать за неосвоение участков

Росреестр разработал законопроект, который обяжет садоводов и огородников начать освоение земельных участков в течение трех лет. Об этом сообщают «Ведомости».
Под освоением земельного участка, согласно поправкам, понимаются «мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние». Список таких мероприятий подготовят до 15 января 2025 года, признаки неосвоения участка установит правительство.
Если в течение трех лет собственник не приведет участок в пригодное состояние, его будут штрафовать.
Законопроект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В случае его принятия поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Минюст в своем заключении на проект закона отметил, что неясно, о каких признаках неиспользования земель может идти речь, учитывая, что садовый и огородный участки предназначены в том числе для отдыха.
Отсутствие таких признаков сейчас не позволяет принуждать недобросовестных собственников к освоению земли, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Нет и возможности выкупа участка, забытого владельцем. Нередко заброшенные участки захламлены, на них разрастаются сорняки, в том числе опасные растения, такие как борщевик Сосновского», — пояснил он.
Сейчас в России установлены только признаки неиспользования в отношении сельхозземель. К ним относятся наличие сорняков на половине площади, самовольных построек, загрязнений химическими веществами и захламление предметами, не связанными с сельским хозяйством.
Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что участок могут изъять, если его выдали под конкретную деятельность (например, сельское хозяйство), но она не осуществляется.
По оценке проекта «Народный фронт. Аналитики», в России заброшены порядка 10–15% участков. Всего, по данным Единого государственного реестра недвижимости, в стране насчитывается 12,5 млн садовых участков и 540 тыс. огородных земельных участков.