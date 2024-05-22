Дачников предложили наказывать за неосвоение участков

Отсутствие таких признаков сейчас не позволяет принуждать недобросовестных собственников к освоению земли, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Нет и возможности выкупа участка, забытого владельцем. Нередко заброшенные участки захламлены, на них разрастаются сорняки, в том числе опасные растения, такие как борщевик Сосновского», — пояснил он.