Путешествие на Аляску в трейлере последнего сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Netflix выпустил трейлер к третьему и последнему сезону «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами». Его релиз состоится 6 июня.
«Победив генерала Аббота в битве у хижины Паббы, Гас, Джепперд, Бекки и Венди отправляются в путешествие на Аляску в поисках матери Гаса. По дороге к ним присоединяется доктор Сингх, который может представлять опасность для Гаса.
Помимо этого, на пути компании появляется новая угроза в виде Хелен Чжан, ее дочери Рози и свирепых «Волчьих мальчиков». Они начнут охоту на Гаса, в котором видят ключ к реализации своих планов по возвращению человеческого облика рождающимся младенцам.
В новых эпизодах вновь появятся Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Стефания ЛаВи Оуэн, Наледи Мюррей и Эми Сеймец. Также к актерскому составу присоединится Келли Мари Трэн. В шоу можно будет увидеть Адиля Ахтара, Розалинд Чао, Кару Джи и Аяжан Далабаеву.
Создателями проекта по-прежнему выступают Джим Микл, Сьюзан Дауни, Роберт Дауни-мл., Аманда Баррелл, Линда Моран, Эван Мур. Сериал основан на серии комиксов Джеффа Лемира.
Сериал дебютировал на Netflix в июне 2021 года. Второй сезон вышел в апреле 2023-го.