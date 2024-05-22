Путешествие на Аляску в трейлере последнего сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

«Победив генерала Аббота в битве у хижины Паббы, Гас, Джепперд, Бекки и Венди отправляются в путешествие на Аляску в поисках матери Гаса. По дороге к ним присоединяется доктор Сингх, который может представлять опасность для Гаса.