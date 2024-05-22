Жерара Депардье обвинили в нападении на итальянского папарацци

Сегодня в 16:23
Фото: Slony Pictures

Жерара Депардье обвинили в нападении на итальянского фотографа Рино Бариллари, известного как «король папарацци». Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел в кафе Harry’s Bar, расположенном на оживленной улице Рима Виа Венето. Здесь актера заметил папарацци Рино Бариллари и сделал несколько снимков.

По словам обозревателя газеты La Repubblica Джанни Риотты, фотографа неоднократно просили перестать снимать. Когда папарацци собирался уходить, к нему подошла спутница актера Магда Ваврусова, которая стала на него кричать.

После этого к фотографу подошел сам Депардье и несколько раз ударил. «Было много крови», — сказал Джанни Риотта. По словам адвоката Ваврусовой, Бариллари толкнул ее, из‑за чего женщину пришлось госпитализировать.

«Фотограф толкнул меня и прикасался своими руками к моему телу и груди. Подавая это заявление, я до сих пор чувствую боль, он был очень агрессивен», — рассказала Ваврусова.

Папарацци тоже был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Будет ли он выдвигать обвинения против актера, пока неизвестно.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами