Жерара Депардье обвинили в нападении на итальянского папарацци

Жерара Депардье обвинили в нападении на итальянского фотографа Рино Бариллари, известного как «король папарацци». Об этом сообщает The New York Times.
Инцидент произошел в кафе Harry’s Bar, расположенном на оживленной улице Рима Виа Венето. Здесь актера заметил папарацци Рино Бариллари и сделал несколько снимков.
По словам обозревателя газеты La Repubblica Джанни Риотты, фотографа неоднократно просили перестать снимать. Когда папарацци собирался уходить, к нему подошла спутница актера Магда Ваврусова, которая стала на него кричать.
После этого к фотографу подошел сам Депардье и несколько раз ударил. «Было много крови», — сказал Джанни Риотта. По словам адвоката Ваврусовой, Бариллари толкнул ее, из‑за чего женщину пришлось госпитализировать.
«Фотограф толкнул меня и прикасался своими руками к моему телу и груди. Подавая это заявление, я до сих пор чувствую боль, он был очень агрессивен», — рассказала Ваврусова.
Папарацци тоже был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Будет ли он выдвигать обвинения против актера, пока неизвестно.