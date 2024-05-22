Дэниел Рэдклифф не хочет сниматься в сериальной адаптации книг о Гарри Поттере

Сегодня в 14:22
Фото: Warner Bros.

Дэниел Рэдклифф заявил, что не хочет сниматься в предстоящей телевизионной адаптации серии книг о Гарри Поттере.

«Как и весь остальной мир, я с нетерпением жду возможности посмотреть сериал в качестве зрителя», — сказал он. Актер смолчал на вопрос журналиста, обращался ли к нему HBO Max с предложением поучаствовать в проекте.

Впервые новость о создании сериальной вселенной по книгам Дж.К.Роулинг была подтверждена HBO Max в апреле прошлого года. Тогда говорилось, что каждая из семи книг получит свой сезон.

В феврале 2024-го гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав подтвердил, что первая часть сериала выйдет на HBO Max в 2026 году. «Мы не стеснялись своего волнения по поводу Гарри Поттера. Мы провели немало времени с Джей Кей и ее командой. Обе стороны просто в восторге от возрождения этой франшизы», — сказал он.

Роулинг заявлена в качестве исполнительного продюсера. Она будет принимать решения по общему направлению развития сериала.

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