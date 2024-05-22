Дэниел Рэдклифф не хочет сниматься в сериальной адаптации книг о Гарри Поттере

В феврале 2024-го гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав подтвердил, что первая часть сериала выйдет на HBO Max в 2026 году. «Мы не стеснялись своего волнения по поводу Гарри Поттера. Мы провели немало времени с Джей Кей и ее командой. Обе стороны просто в восторге от возрождения этой франшизы», — сказал он.