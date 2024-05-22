A24 приобрела права на фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом

В картине знаменитому разбойнику из Шервудского леса предстоит «сразиться со своим прошлым, полным преступлений и убийств», следует из описания ленты. Герой предстанет «одиночкой, уставшим от сражений, который оказывается тяжело раненным и попадает в руки таинственной женщины, предлагающей ему шанс на спасение».