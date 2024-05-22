A24 приобрела права на фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом

Главные роли в проекте исполнят Хью Джекман (франшиза «Люди Икс», «Престиж», «Пленницы) и Джоди Комер («Убивая Еву», «Байкеры»). Режиссером выступит Майкл Сарноски, работавший над фильмами «Свинья» и «Тихое место: День первый».
В картине знаменитому разбойнику из Шервудского леса предстоит «сразиться со своим прошлым, полным преступлений и убийств», следует из описания ленты. Герой предстанет «одиночкой, уставшим от сражений, который оказывается тяжело раненным и попадает в руки таинственной женщины, предлагающей ему шанс на спасение».
Съемки фильма начнутся в 2025 году. A24 будет отвечать за театральную премьеру. По информации Variety, переговоры о покупке прав на картину проходили в условиях жесткой конкуренции, сделав ее одним из самых желанных проектов на 77-м Каннском фестивале.