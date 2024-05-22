A24 приобрела права на фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом

Сегодня в 14:05
Фото: «Пленницы»/Alcon Entertainment

Студия A24 приобрела американские права на фильм «Смерть Робин Гуда», передает Variety.

Главные роли в проекте исполнят Хью Джекман (франшиза «Люди Икс», «Престиж», «Пленницы) и Джоди Комер («Убивая Еву», «Байкеры»). Режиссером выступит Майкл Сарноски, работавший над фильмами «Свинья» и «Тихое место: День первый».

В картине знаменитому разбойнику из Шервудского леса предстоит «сразиться со своим прошлым, полным преступлений и убийств», следует из описания ленты. Герой предстанет «одиночкой, уставшим от сражений, который оказывается тяжело раненным и попадает в руки таинственной женщины, предлагающей ему шанс на спасение».

Съемки фильма начнутся в 2025 году. A24 будет отвечать за театральную премьеру. По информации Variety, переговоры о покупке прав на картину проходили в условиях жесткой конкуренции, сделав ее одним из самых желанных проектов на 77-м Каннском фестивале.

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