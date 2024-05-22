Адам Уингард не будет снимать третий фильм о Годзилле и Конге

Режиссер Адам Уингард пропустит третий фильм о Годзилле и Конге, рассказали источники The Hollywood Reporter. У постановщика возник конфликт в расписании проектов.
Уингард планировал заняться экшн-хоррором «Onslaught», производством которого занимается A24. Подробностей о проекте пока нет, известно лишь, что его сценарий пишет Саймон Барретт, вместе с которым постановщик уже снимал хоррор «Тебе конец!» и триллер «Гость». Его съемки должны начаться осенью.
В то же время студия Legendary, развивающая серию фильмов про кайдзю, очень довольна сборами «Новой империи», недавно прошедшей в кинотеатрах, и хочет поскорее выпустить новый фильм. THR отмечает, что автор сюжета «Шан-Чи» Дейв Каллахам уже начал работу над сценарием продолжения.
Несовпадение планов Уингарда и Legendary не скажется на их отношениях, говорят собеседники издания. Не исключено, что постановщик еще вернется в режиссерское кресло для какого‑то другого проекта.
«Годзилла и Конг: Новая империя» близок к тому, чтобы стать самым кассовым фильмом франшизы. Его мировые сборы оценивают в 564 млн долларов — больше было только у «Конга: Остров черепа» (568 млн). При этом «Новая империя» оказалась дешевле других картин в производстве — ее съемки обошлись в 135 млн.