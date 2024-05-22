Адам Уингард не будет снимать третий фильм о Годзилле и Конге

«Годзилла и Конг: Новая империя» близок к тому, чтобы стать самым кассовым фильмом франшизы. Его мировые сборы оценивают в 564 млн долларов — больше было только у «Конга: Остров черепа» (568 млн). При этом «Новая империя» оказалась дешевле других картин в производстве — ее съемки обошлись в 135 млн.