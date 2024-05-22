Норвегия, Ирландия и Испания признают Палестину государством

Намерение признать Палестину отдельной страной подтвердил и глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре. «В разгар войны, с десятками тысяч погибших и раненых, мы должны сохранить единственное, что может обеспечить безопасный дом как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, которые могут жить в мире друг с другом», — цитирует его Reuters.