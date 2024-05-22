Норвегия, Ирландия и Испания признают Палестину государством

Главы Норвегии, Ирландии и Испании заявили о планах признать Палестину суверенным государством. Об этом сказал премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, его слова на пресс-конференции приводит Sky News.
«Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют о признании государства Палестина, и каждый из нас предпримет все необходимые национальные шаги для реализации этого решения», — сказал он.
«Я уверен, что в ближайшие недели к нам присоединятся другие страны, которые сделают этот важный шаг», — добавил Харрис.
Намерение признать Палестину отдельной страной подтвердил и глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре. «В разгар войны, с десятками тысяч погибших и раненых, мы должны сохранить единственное, что может обеспечить безопасный дом как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, которые могут жить в мире друг с другом», — цитирует его Reuters.
На выступлении в парламенте Испании премьер-министр Педро Санчес раскрыл план признания нового государства на Ближнем Востоке, пишет Al Jazeera. По его словам, кабинет министров одобрит это решение 28 мая. Также чиновник добавил, что его израильский коллега Биньямин Нетаньяху поставил под «угрозу» существование обоих государств своей политикой «боли и разрушения» в секторе Газа.
Reuters отмечает, что признать Палестину могут также власти Словении и Мальты, которые заявляли, что ее существование наравне с Израилем необходимо для достижения мира в регионе.
На данный момент 143 из 193 стран — участниц ООН признают Палестину. При этом в списке не так много европейских государств: Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Швеция.
В ответ Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на главу МИД страны. «Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не позволит этому пройти тихо», — заявил министр Исраэль Кац и предупредил, что применит ту же меру в Испании.
«Ирландия и Норвегия намерены дать понять палестинцам и всему миру: за террор не будет возмездия», — уверен Кац и добавил, что эти страны «вручают подарок ХАМАС и Ирану».