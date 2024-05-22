В Петербурге похитили 18-летнюю девушку. Ее затолкали в черную «Ладу-Гранта»

Сегодня в 10:35
Фото: iam_os/Unsplash

В Петербурге неизвестные похитили 18-летнюю девушку, силой затолкав ее в черную «Ладу-Гранта» со ставропольскими номерами. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел вечером 21 мая возле торгового центра в Колпино. Девушка успела позвонить матери и сообщить, что ее увозят в неизвестном направлении.

Позже похищенной дважды удалось отправить матери короткие сообщения. В первом она сказала, что ее везут по трассе М-11 в сторону Москвы. Второе было отправлено в городе Заволжске Ивановской области.

Сейчас связь с девушкой оборвана. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами