В Петербурге похитили 18-летнюю девушку. Ее затолкали в черную «Ладу-Гранта»

В Петербурге неизвестные похитили 18-летнюю девушку, силой затолкав ее в черную «Ладу-Гранта» со ставропольскими номерами. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Инцидент произошел вечером 21 мая возле торгового центра в Колпино. Девушка успела позвонить матери и сообщить, что ее увозят в неизвестном направлении.
Позже похищенной дважды удалось отправить матери короткие сообщения. В первом она сказала, что ее везут по трассе М-11 в сторону Москвы. Второе было отправлено в городе Заволжске Ивановской области.
Сейчас связь с девушкой оборвана. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.