На аукцион выставили личную Библию Элвиса Пресли

На торги выставили издание Библии, лежавшее на прикроватной тумбочке Элвиса Пресли, когда он умер. Об этом сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.
Стартовая цена Библии составляет 30 тыс. евро. Она украшена золотым тиснением «Элвис Аарон Пресли» и содержит множество страниц с заметками и подчеркнутыми отрывками.
Один из подчеркнутых отрывков гласит: «Если бы я сделал золото своею надеждою или сказал чистому золоту: „Ты — мое упование“; если бы я радовался, что богатство мое велико и что рука моя много сделала; если бы я видел солнце, когда оно светит, или луну, идущую в сиянии».
Помимо Библии, на аукцион выставлены солнцезащитные очки со съемок фильма «Элвис на гастролях», костюм, который артист носил во время службы в армии, гитара, а также кольца и часы.