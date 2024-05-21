Марк Руффало намерен воссоединиться с Крисом Хемсвортом в фильме «Преступление 101»

В новелле описывается, как преступления происходят по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция пытается расследовать их и приходит к выводу, что все кражи связаны с колумбийскими картелями. Однако детектив Лу Любесник считает, что за преступлениями стоит один человек.