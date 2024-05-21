Марк Руффало намерен воссоединиться с Крисом Хемсвортом в фильме «Преступление 101»

Марк Руффало намерен сняться вместе с Крисом Хемсвортом в фильме «Преступление 101» — экранизации одноименной новеллы Дона Уинслоу. Ее выпустит студия Amazon MGM, сообщил Deadline.
Руффало может также спродюсировать картину наряду со своим партнером Беном Грейсоном. Проект выйдет на экраны в 2025 году. Его сюжет пока держится в секрете. Оригинальное произведение Уинслоу посвящено крупным кражам драгоценностей.
В новелле описывается, как преступления происходят по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция пытается расследовать их и приходит к выводу, что все кражи связаны с колумбийскими картелями. Однако детектив Лу Любесник считает, что за преступлениями стоит один человек.
Режиссером и сценаристом выступит Барт Лейтон, его соавтором будет Питер Страуган. Среди продюсеров окажутся Шейн Салерно из Story Factory, Эрик Феллнер и Тим Беван из Working Title, Димитри Доганис и Деррин Шлезингер из RAW.