Марк Руффало намерен воссоединиться с Крисом Хемсвортом в фильме «Преступление 101»

Сегодня в 01:41
Фото: markruffalo

Марк Руффало намерен сняться вместе с Крисом Хемсвортом в фильме «Преступление 101» — экранизации одноименной новеллы Дона Уинслоу. Ее выпустит студия Amazon MGM, сообщил Deadline.

Руффало может также спродюсировать картину наряду со своим партнером Беном Грейсоном. Проект выйдет на экраны в 2025 году. Его сюжет пока держится в секрете. Оригинальное произведение Уинслоу посвящено крупным кражам драгоценностей.

В новелле описывается, как преступления происходят по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция пытается расследовать их и приходит к выводу, что все кражи связаны с колумбийскими картелями. Однако детектив Лу Любесник считает, что за преступлениями стоит один человек.

Режиссером и сценаристом выступит Барт Лейтон, его соавтором будет Питер Страуган. Среди продюсеров окажутся Шейн Салерно из Story Factory, Эрик Феллнер и Тим Беван из Working Title, Димитри Доганис и Деррин Шлезингер из RAW.

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