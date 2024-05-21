Исследование: более трети страниц в интернете из 2013 года уже не работают

Почти каждый пятый пост в твиттере (сейчас называется X) нельзя посмотреть всего через несколько месяцев после публикации. В 60% этих случаев учетная запись, первоначально разместившая твит, была закрыта, заблокирована или полностью удалена. В остальных 40% пользователь удалил отдельный пост, но не аккаунт. В отчете отдельно подчеркивается, что более 40% твитов, написанных на турецком или арабском языке, не видны на сайте в течение трех месяцев после публикации.