Исследование: более трети страниц в интернете из 2013 года уже не работают

38% веб-страниц, созданных в 2013 году, к нынешнему моменту не работают и не открываются. Анализ пропажи контента в интернете провел исследовательский центр Pew.
По состоянию на октябрь 2023 года четверть всех веб-страниц, существовавших когда‑либо в период с 2013-го по 2023 год, больше не доступны. В большинстве случаев это происходит потому, что удалили либо отдельную созданную страницу, либо конкретную страницу на сайте, который сам по себе все еще работает.
Согласно графику исследования, 35% веб-страниц из 2014 года больше не доступны, 31% — из 2015-го, 30% — из 2016-го, 26% — из 2017-го, 31% — из 2018-го, 32% — из 2019-го. С 2020-го по 2022 год количество неработающих ссылок не превышает 20%, а в 2023-м — всего 8%.
Авторы доклада изучили ссылки, которые появляются на правительственных и новостных сайтах, а также в разделе «Ссылки» на страницах «Википедии». Они обнаружили, что 23% страниц с новостями и 21% страниц с государственных сайтов имеют хотя бы одну неработающую ссылку. А на «мертвую» ссылку в «Википедии» можно наткнуться на 54% страниц.
Почти каждый пятый пост в твиттере (сейчас называется X) нельзя посмотреть всего через несколько месяцев после публикации. В 60% этих случаев учетная запись, первоначально разместившая твит, была закрыта, заблокирована или полностью удалена. В остальных 40% пользователь удалил отдельный пост, но не аккаунт. В отчете отдельно подчеркивается, что более 40% твитов, написанных на турецком или арабском языке, не видны на сайте в течение трех месяцев после публикации.
У «Афиши Daily» есть свой отдельный архив с материалами, вышедшими на сайте четверть века назад. На странице архива работает счетчик со временем.